[EXCLU Téléfoot 24/03] - Giroud évoque un éventuel retour en France : "C’est une possibilité"

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

L’avenir d’Olivier Giroud revient au centre des discussions. Et l’attaquant a plusieurs pistes pour continuer sa carrière en Europe. Selon les informations de Téléfoot son avenir va en principe s’inscrire à Chelsea. Privé par la FIFA d’enregistrer des joueurs pour les des deux prochaines périodes de mercato – soit le marché estival de l’été 2019 et la fenêtre hivernale de janvier 2020 – le club londonien va serrer la vis et conserver son effectif en l’état pour la saison prochaine.

Ce qui implique qu’il va très certainement lever la clause de prolongation de l’international français, dont le bail se termine le 30 juin prochain. Cette clause d'une année supplémentaire doit être levée avant la fin du mois d’avril pour être effective. D'ici un gros mois, l'avenir du champion du monde 2018 sera donc connu.

Pas titulaire aux yeux du technicien des Blues, Maurizio Sarri (il n'a débuté que 6 rencontres de Premier League sur 21 et 15 matches sur 34 toutes compétitions confondues cette saison), Giroud, qui dispose d'un temps de jeu réduit à Londres, où il n'est que le premier remplaçant en attaque, n’a pas semblé effrayé à l'idée de continuer à se battre pour obtenir un meilleur statut au sein du club londonien.

"Est-ce que j’ai peur d’être bloqué ? Non. On verra bien ce que l’avenir me réserve, dans la mesure où pour l’instant c’est vrai que le club ne peut pas recruter", a-t-il déclaré à Téléfoot dimanche. "C’est sûr que j’aspire à plus de temps de jeu. J’aspire à retrouver un rôle important dans une équipe, maintenant on verra bien ce qui se passera."

Giroud et la piste OL : "Lyon est un bon club"

Si la situation complexe de Chelsea semble figer son avenir à moyen terme, le buteur n’écarte pas l’idée de rebondir ailleurs. Car son objectif est de rester dans le groupe des 23 en équipe de France et de disputer l'Euro 2020 l'année prochaine. Admiratif des grands clubs que sont l’OL et l’OM, l’ancien joueur de Montpellier est d’ailleurs dans le viseur de Jean-Michel Aulas. Interrogé sur la possibilité de faire venir l’attaquant lors du prochain mercato estival, lors d’un entretien donné le 29 janvier dernier au Figaro, le président des Gones a clairement ouvert la porte à son arrivée depuis plusieurs semaines. "À l’été, c’est sûr que Giroud va m’intéresser", avait-il glissé.

Alors Giroud envisage-t-il un retour sur les pelouses du championnat de France sept années après son départ en Premier League ? "C’est une possibilité", a-t-il déclaré dimanche dans Téléfoot. "De là à dire que j’ai fait un certain appel du pied à un club français, c’est un bien grand mot. Donc, c’est une possibilité, mais encore une fois je suis heureux en Angleterre." Questionné sur les propos de Jean-Michel Aulas, le buteur des Bleues s’est dit honoré d'être aussi convoité. "Cela fait toujours plaisir, d’autant plus venant du président Aulas. Voilà, Lyon est un bon club."



Umtiti : "L'OL c'est un des meilleurs clubs français où il pourra s’épanouir"

Une nouvelle fois interrogé sur Chelsea et l'OL pendant la séquence du "Oui-Non", dimanche dans Téléfoot, Giroud est allé dans le même sens. Il n'estime pas disputer actuellement sa dernière saison à Chelsea, mais tout est possible quant à son avenir. Il a d'ailleurs envoyé un signe positif à l'OL. A la question - "Si vous deviez revenir en France, est-ce que ce serait Lyon votre priorité ?" - Le joueur de 32 ans a répondu "Oui", après un petit temps d'hésitation et un grand sourire. Mais en insistant sur le "si".



Qui de mieux que Samuel Umtiti pour évoquer l'Olympique Lyonnais ? Le défenseur central du FC Barcelone et de l'équipe de France, formé à l'OL, a, lui, conseillé à son coéquipier chez les Bleus de tenter l'aventure dans le Rhône. "Bien sûr que je lui conseille. C’est à lui de faire les bons choix comme il a souvent fait", a déclaré le champion du monde à Téléfoot. "Mais c’est vrai que Lyon, en France, c’est un des meilleurs clubs français où il pourra s’épanouir."