[EXCLU Téléfoot 24/09] - Benjamin Mendy : "Manchester City a l'un des meilleurs projets en Europe"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Mendy et ses objectifs avec Man City : "J'aimerai gagner deux ou trois titres"

"Après la rencontre de Ligue des champions face à Manchester City, j'étais au contrôle antidopage avec Kevin de Bruyne. Je lui ai posé énormément de questions. C'est là que ça a basculé."

"Oui effectivement, c'est le projet sportif qui m'a attiré. Je voulais écouter les offres venues de l'étranger et partir la tête haute. Pep Guardiola a joué énormément dans mon choix. Dès le début, on a parlé énormément de football, philosophie de jeu. On parlait de tout, on se posait énormément de questions. Il fait partie de la continuité des excellents coaches que j'ai pu avoir."

"J'aimerai gagner deux ou trois titres avec Manchester City cette saison. Y'a un très grand projet, l'un des meilleurs projets d'Europe. On veut continuer."













INFO Téléfoot - Bielsa et Guardiola ont échangé sur Mendy

Selon les informations de Téléfoot, Marcelo Bielsa et Pep Guardiola ont échangé à propos de Benjamin Mendy lors du transfert du défenseur à Manchester City cet été.





Mendy évoque Bielsa

"Quand je revois la video (où Marcelo Bielsa explique que Benjamin Mendy deviendra un très grand joueur, ndlr), cela me donne le sourire. Je suis plutôt fier du début que j'ai fait. Je ne lâcherai pas pour confirmer ce qu'il a dit."

"Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en travaillant tout est possible."