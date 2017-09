[EXCLU Téléfoot 24/09] - Corinne Diacre : "Entraîner des hommes n'a pas été difficile"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Invité de Téléfoot, dimanche, Corinne Diacre est revenue sur son expérience d'entraîneur à Clermont et ses objectifs à long terme.

Sur son expérience à Clermont





"Entraîner des hommes ? Non, cela n'a pas été difficile. C'est le contexte qui a été difficile car ma venue n'était pas souhaitée par toutes les instances du Clermont Foot, mis à part le président Michy. Y'a eu des choses et des défis à relever."

"Je n'ai pas reçu de défiance de la part des joueurs. Le problèmes des joueurs, c'est que j'ai dû faire des choix. cela a été plus difficile car j'étais une femme. Notamment au départ. Après, c'est rentré dans l'ordre. Cela a été plus facile avec le temps qui passe."





Sur son objectif avec l'équipe de France féminine





"J'ai été missionnée pour gagner la Coupe du monde 2019. L'objectif est la finale."













Sur une possible arrivée en Ligue 1





"Je ne me refuse rien, la preuve je suis devenue sélectionneur de l'équipe de France et j'en suis ravie. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait mais je ne me refuse rien."