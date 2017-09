[EXCLU Téléfoot 24/09] - Equipe de France / Mendy : "La France va se qualifier pour la Coupe du monde"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Mendy sur les Bleus : "On a un bon groupe"





"On est confiants, on va qualifier. Ce n'est pas un objectif, c'est 'On va se qualifier'. "



"En étant honnête, oui on peut gagner la Coupe du monde. On a un bon groupe de jeunes et d'autres plus expérimentés. En étant sérieux, j'y crois."





Sur le choix de Kylian Mbappé d'aller au PSG

"Ce sont des choix personnels. Pour moi, l'essentiel c'est qu'il se sente bien. Je lui ai posé la question et il se sent bien, donc tant mieux pour lui."