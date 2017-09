[EXCLU Téléfoot 24/09] - LOSC / Gérard Lopez : "On continue à soutenir Marcelo Bielsa"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur la situation de Marcelo Bielsa

"Je suis bien conscient de la place où nous sommes. Mais on en est encore à la 7e journée. C'est l'entraîneur qui pour l'instant réalise les données que je viens de vous donner et c'est aussi lui qui doit trouver maintenant la façon de basculer tout ce travail qui est fait par l'équipe en occasions et en buts. On continue à soutenir Marcelo."



"La réponse doit venir du groupe qui existe aujourd'hui. Il y a eu une cassure à Strasbourg, on en est conscient, sans doute plus que des personnes extérieures à l'équipe. On n'a pas réussi à reconnecter et refaire ce qu'on faisait avant, c'est quelque chose que l'on traîne."















Sur le recrutement

"Le cas de Nicolas De Préville est un faux débat. L'année dernière, il a marqué 14 buts dont 6 penaltys mais surtout c'était en Europe un des trois joueurs qui tirait le plus en-dehors de la surface. Ce n'est pas un 9 quelqu'un qui va aller chercher des ballons dans les 16 mètres."

"On l'a vu avec Bordeaux, pour le moment il n'a pas marqué non plus. Moi c'est un joueur que j'aime beaucoup mais ce n'est pas un joueur qui aurait rendu cela différent."





Sur le rendement de l'équipe

"On a des joueurs qui travaillent très dur. Statistiquement parlant on a une des équipes qui court le plus, qui se procure beaucoup d'occasions et qui récupère énormément de ballons. Le problème c'est le mauvais état psychologique. Et une confiance en soi qui n'existe pas devant."



"Il y a une différence entre ce qu'on fait à l'entraînement et en match où on essaye de sécuriser la dernière passe. Je pense que c'est là qu'il y a un problème."





