[EXCLU Téléfoot - 24/10] PSG-Maxwell : « Adrien Rabiot veut rester chez lui »

C’est l’un des sujets chauds du PSG en ce début de saison. Adrien Rabiot n’a toujours pas prolongé avec son club formateur alors que son contrat prend fin le 30 juin 2019. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants parisiens poursuivent les négociations avec le joueur et son entourage et aucun accord n’a pour l’instant été trouvé. En exclusivité pour Téléfoot, Maxwell met en avant tous les avantages qui s’offrent pour lui à Paris : « Il a tout ici, il est chez lui et on espère trouver la bonne solution pour tous. Je suis toujours proche des joueurs et confiant de les avoir le maximum de temps possible ici. » Quand on l’interroge sur ses échanges avec le joueur et son ressenti, l’ancien latéral gauche du club répond: « Je crois qu’il veut rester chez lui ».

Selon nos informations, Adrien Rabiot est ciblé par de nombreux clubs européens dont le FC Barcelone, la Juventus, l’AC Milan et Tottenham. Ces grandes écuries sont à l’affût alors qu’un changement de club se ferait sans indemnité de transfert. Mais la tendance actuelle se porte vers une prolongation du milieu de terrain même si aucun accord n’a encore été trouvé et que les discussions se poursuivent.