[Exclu Téléfoot 25/06] - Le Document - Pogba : "Mourinho m'a vraiment fait confiance"

Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, Paul Pogba est revenu sur sa saison avec Manchester United. Une saison qu'il estime positive après le gain de trois trophées et la confiance donnée par José Mourinho.

Sur l'apport de José Mourinho

"Cette année, il m'a apporté trois trophées parce que c'est le coach (rires). Il m'a apporté cette confiance. Il m'a dit : "Voilà tu viens, on compte sur toi. Il faut que tu prennes l'équipe, il faut que tu sois un leader sur le terrain.' Il ma laissé cette liberté sur le terrain et en-dehors. Il m'a fait vraiment confiance."

Sur le bilan de sa saison avec Manchester United

Sur les critiques reçues cette saison

"Je les vis très bien. Je vais en Ligue des champions, c'est tout ce que je voulais. L'équipe est en train de se construire. Je suis heureux à Manchester. Après ce qui important, c'est ce que le coach pense de toi pas le reste."





