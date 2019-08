[EXCLU Téléfoot 25/08] - Le point sur le cas Neymar

Le cas Neymar est entré dans son sprint final. Le Barça et le Real Madrid n’ont toujours pas lâché l’affaire et essayent de trouver des solutions avec le PSG. Les informations de Téléfoot.

Selon nos informations, le FC Barcelone a fait parvenir ces dernières heures une nouvelle offre - la quatrième cet été - au Paris Saint-Germain pour récupérer Neymar. Les modalités n’ont pas filtré. Il semblerait que ce soit une nouvelle formule : 'Argent, plus joueurs'. Le Français Ousmane Dembélé est à priori l’un des joueurs concernés par cette nouvelle offre. Le Barça souhaiterait en effet prêter son ailier, actuellement en proie à des difficultés avec le club catalan.

Messi pousse pour le retour de Neymar

Cela tombe bien, Thomas Tuchel, l’entraîneur parisien, apprécie Ousmane Dembélé. Et les deux hommes se connaissent bien : le champion du monde 2018 avait montré sa toute meilleure version sous les ordres du technicien allemand au Borussia Dortmund lors de la saison 2016/2017. Mais pour le moment, il semblerait que Dembélé ne soit pas enclin à quitter le Barça, d’où la difficulté de l’opération.

Quoiqu’il en soit, Barcelone semble décidé à jeter ses derniers atouts dans la bataille. Selon nos sources, Lionel Messi continue à pousser pour que Neymar revienne en Catalogne. Le capitaine du FC Barcelone est toujours en discussions pour prolonger son contrat. Et il a clairement fait savoir à ses dirigeants qu’ils devaient faire l’effort pour faire revenir l’international brésilien avec qui il a évolué pendant quatre saisons de 2013 à 2017.

Avec le Real, des désaccords sur les joueurs

Le Real Madrid reste également positionné sur Neymar. Mais le dilemme reste le même entre le président Florentino Pérez et Zinedine Zidane. Le premier est favorable à la venue du Brésilien, alors que Zizou n'en fait pas une priorité. Les multiples discussions ces derniers jours entre le Real et le PSG ont été compliquées car le club de la capitale a souvent changé d’avis sur les joueurs proposés. Un consensus avait été trouvé concernant James Rodriguez, plus de l'argent, mais le Real ne semble désormais plus être enclin à le vendre.

Le gardien Keylor Navas fait lui l’unanimité des deux côtés : le Real veut le vendre et le PSG souhaite le récupérer. Reste à savoir si les choses évolueront. Enfin, Raphaël Varane, courtisé dans un premier temps par le PSG, ne semble plus en mesure de quitter le Real Madrid. Même chose pour Isco.

Vu les conditions, il n’est pas exclu que le Real fasse une dernière offre pour essayer de rafler la mise, d'autant que le club madrilène a pour lui d’avoir des moyens conséquents à sa disposition.

Quant à la Juventus, le club italien semble à l’heure actuelle loin des négociations pour Neymar.

Neymar n'exclut plus de rester une saison de plus au PSG

Une chose est sûre : le Paris Saint-Germain et l’entourage de Neymar veulent résoudre ce dossier dans les prochaines heures. Selon nos informations, les relations entre Neymar et le directeur sportif du PSG, Leonardo, se sont adoucies.

Désormais, dans le clan Neymar, on n’exclut plus, faute de consensus avec les clubs acheteurs, de rester une saison de plus dans les rangs du PSG. Chose qui était encore inimaginable il y a encore quelques jours.