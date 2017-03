[Exclu Téléfoot 26/03] - Griezmann : "Je me sens bien à Madrid, il n'y a pas de quoi changer"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur son avenir à l'Atlético de Madrid

"Je ne m'occupe que du terrain, à faire gagner mon équipe. Pour le reste, je dis toujours la même chose : j'ai le soleil à Madrid et je me sens bien là-bas. Il n'y a pas de quoi changer."

Sur son passage à vide à l'automne

"J'avais juste besoin d'un peu de vacances. En général c'est toujours difficile en novembre et décembre pour moi. Cela avait été déjà le cas quand je jouais à la Real Sociedad, cela a également été le cas à l'Atlético. Cette semaine de vacances m'a fait du bien. Maintenant je suis en pleine confiance."

Sur le match face au Luxembourg

"On savait que ça allait être difficile et qu'on aurait une équipe qui allait nous attendre, qui allait jouer en contre. Le plus importait est d'être aller chercher les trois points."

















Sur ses sensations du moment avec les Bleus

"Pour moi le football est un jeu, que ce soit au Luxembourg ou mardi prochain contre l'Espagne."

















