[Exclu Téléfoot 26/03] - Rabiot : "La défaite face à Barcelone va servir au PSG pour la suite"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

A nouveau convoqué avec l'équipe de France pour les rencontres face au Luxembourg et l'Espagne, Adrien Rabiot s'est confié en exclusivité à Téléfoot

Sur la rencontre entre le FC Barcelone et le PSG

"On a déjoué. Si on avait été capable de jouer comme à l'aller, cela ne se serait pas passé comme ça. Tout a réussi à Barcelone et l'arbitre y ait pour beaucoup aussi."

"On a des joueurs de haut niveau et ils ont réussi à switcher (tourner la page). Cela nous a fait mal mais cela va nous servir pour la suite."

Sur le projet du PSG

"Cela va nous servir pour la suite. Au niveau européen ça stagne un petit peu, mais il faut garder confiance et construire. Le club est jeune. L'équipe est jeune Oui gagner la Ligue des champions est faisable. Je ne sais pas quand cela arrivera mais cela arrivera.J'ai toujours espoir pour la suite."













L'avis de Didier Deschamps

"Evidemment que j'ai parlé avec lui, mais il est solide dans la tête. Ce sera une cicatrice pour lui, pour les autres aussi."