[EXCLU Téléfoot 26/05/2019]-OM, Villas Boas : Ça avance

Rudi Garcia parti, l’OM se cherche un nouvel entraîneur. Et un nom se dégage. Il s’agit d’André Villas Boas. Le technicien portugais, passé entre autres par Porto, Chelsea, ou encore le Zénith Saint-Pétersbourg, plait aux décideurs marseillais et en particulièrement à Andoni Zubizarreta, le directeur sportif olympien. Les discussions entre les deux hommes se sont intensifiées ces derniers jours. Il présente comme avantage de parler français et d’être libre. Le principal intéressé a également fait un appel du pied public au club phocéen dernièrement : «Ce club est entre de bonnes mains avec Andoni Zubizarreta, que je connais, s’ils me sollicitent on se rencontrera c’est sûr et il y aura une possibilité», a-t-il assuré au micro d’Eurosport. André Villas Boas a remporté un total de sept trophées durant sa carrière. Il pourrait s’engager pour un contrat d’une durée de deux ans.

Laurent Blanc ou Gabriel Heinze ne devraient pas venir

S’ils ont également étaient sondés à l’OM, Laurent Blanc ou Gabriel Heinze ne devraient pas rallier la Canebière la saison prochaine. Le premier cité a des exigences financières jugées trop importantes par les dirigeants marseillais. Tandis que le second se sent bien dans son club argentin du Club Atlético Vélez Sarsfield comme il l’a confié. «Avec tout l’amour que mes dirigeants et mes supporters me donnent ici, je n’ai aucune raison d’aller voir ailleurs». Ainsi André Villas Boas n’a jamais été aussi proche de l’OM.