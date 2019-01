[EXCLU Téléfoot 27/01] - Paris force pour Allan, Everton pense à Meunier

Par La Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Après avoir bouclé la venue de Leandro Paredes pour 41 millions, Thomas Tuchel espère encore un autre joueur de haut niveau pour compléter son milieu de terrain. Il a fait d’Allan sa priorité et le Brésilien souhaite rejoindre Paris. Il ne reste plus qu’à trouver un accord entre le club de la capitale et les vice-champion d’Italie.





Paris offre 60 millions pour Allan





Selon les informations de Téléfoot, Paris a fait une offre de 60 millions d’euros pour Allan à la formation napolitaine qui en espère 80 pour son joueur de 28 ans. Les conversations entre les deux clubs vont se poursuivre dans les prochaines heures. Si Naples venait à ne pas vouloir se séparer de son Brésilien, Paris réactiverait ses contacts avec Everton pour Idrissa Gueye et avec le Bayern Munich pour Renato Sanches.

















Offre au Bayern pour Renato Sanches





Selon nos informations, le PSG a fait une offre au Bayern pour le milieu portugais mais le club allemand ne veut pas s'en séparer. Enfin et en parallèle de la venue de Gueye, Everton souhaite faire venir le défenseur belge du PSG Thomas Meunier. L’idée d’un échange entre les deux joueurs demeure possible mais le Paris Saint-Germain souhaiterait de l’argent en plus du milieu de terrain sénégalais. Les prochaines heures s’annoncent mouvementées.