[EXCLU Téléfoot 27/01] - Tolisso : "Le Bayern a le temps de revenir sur Dortmund, on peut le faire"

Invité de Téléfoot en duplex depuis Munich, dimanche, Corentin Tolisso, le milieu de terrain du Bayern Munich et de l'équipe de France, a abordé la saison du club bavarois en Bundesliga. Le FCB a actuellement un retard de neuf points sur le Borussia Dortmund, actuel leader.

Sur la saison du Bayern et ses objectifs

"Oui c'est sûr que l'on n'est pas premier. A l'heure actuelle on a neuf points de retard sur Dortmund avec un match en moins."

"Voilà, il reste encore énormément de journées. C'est sûr qu'on a le temps. On a une confrontation directe avec Dortmund qu'il faudra gagner à domicile."

"Il reste beaucoup de matches et il y a le temps de revenir sur eux. Une saison c'est très long. Il reste encore trois mois. Donc on peut le faire, on a un effectif de qualité avec de très grands joueurs pour aller chercher ce titre."

Sur le duel face à Liverpool en 1/8e de finale de Ligue des champions

"On sait que ça va être un très gros match. Mais nous sommes prêts pour ce genre de match et c'est ce genre de match qu'on a envie de jouer."