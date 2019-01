[EXCLU Téléfoot 27/01] - Tolisso : "J'essaye de revenir au plus vite et le mieux possible"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Invité de Téléfoot en duplex depuis Munich, dimanche, Corentin Tolisso, le milieu de terrain du Bayern Munich et de l'équipe de France, est revenu sur sa rééducation après sa grave blessure au genou survenue en septembre.

Sur sa rééducation après sa blessure

"Ça va, ça va, petit à petit je reviens. J'ai repris la course sur tapis normal depuis hier (samedi, ndlr)."

"J'essaye de revenir au plus vite, de revenir le mieux possible, voilà, pour être en forme et jouer les derniers matches qui restent à jouer avec le Bayern."

Sur les blessures des champions du monde

"Non je ne sais pas ça dépend des circonstances, voilà c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs problèmes, surtout de genoux j'ai pu voir."

"C'est comme ça, il faut faire avec. Après on a joué beaucoup de matches la saison dernière en comptant les saisons des joueurs et la Coupe du monde en supplément."

"C'est sûr que sur l'organisme ça tape un petit peu. Voilà enchaîner vite une saison par la suite c'est compliqué et on a pu le voir."