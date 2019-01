[EXCLU Téléfoot 27/01] - Tolisso sur OL-Barça : "Il faudra deux exploits de la part de Lyon pour se qualifier"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Invité de Téléfoot en duplex depuis Munich, dimanche, Corentin Tolisso, a donné son avis sur la saison de l'OL et le choc face au FC Barcelone en 1/8e de finale de Ligue des champions. L'ancien lyonnais a estimé que son club formateur pouvait terminer sur le podium de la Ligue 1 et battre le Barça en C1.

Sur le duel entre Lyon et Barcelone en 1/8e de finale de Ligue des champions

"Oui bien sûr, j'y crois, tout est possible. On sait que Lyon lors des gros matches est très très bon."

"On l'a vu contre Manchester City où ils sont allés gagner en Angleterre et faire match nul à domicile contre cette belle équipe. Donc c'est possible."

"Après, voilà, on sait que ça va être compliqué. Ils ont le meilleur joueur du monde avec eux (Lionel Messi, ndlr). C'est une équipe qui est très régulière et très très forte."

"Il faudra deux exploits de la part de l'OL pour se qualifier."

Sur la saison de l'OL et ses chances de podium en Ligue 1

"Oui bien sûr je suis. Je ne regarde pas tous les matches, mais les matches importants j'essaye de les regarder."

"J'ai regardé le derby et j'étais très content pour eux qu'ils puissent gagner ce derby à Geoffroy-Guichard et de belle manière. Donc voilà, c'est bien."

"Après, il faut qu'ils continuent, qu'il soient un peu plus réguliers lors des matches supposés un peu plus simples et qu'ils gagnent."

"Il reste beaucoup de matches pour eux aussi. Donc bien sûr, j'y crois pour eux et je sais que eux aussi y croient pour être sur le podium."