[Exclu Téléfoot 27/05 - Fekir : "Des discussions avec plusieurs clubs"

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

Fekir, restera, restera pas ? C'est la grande question que tout le monde se pose du côté de l'Olympique Lyonnais et même Jean-Michel Aulas, le président du club rhodanien : "Pour le moment on n'a pas parlé directement avec Nabil. On lui a laissé savourer sa qualification. Il a été le grand artisan de l'OL, il est le capitaine de cette équipe. Pour le moment on n'a pas eu d'offres. De plus Nabil n'a pas indiqué clairement s'il voulait partir ou s'il voulait faire une année de plus en jouant la Ligue des champions avec nous. On va donc discuter rapidement de tout cela avec lui." Sur le plateau de Téléfoot, ce dimanche, Fekir est revenu sur ces propos.





Des discussions à venir avec Aulas

Après la victoire de l'équipe féminine de l'OL en Ligue des champions, ce jeudi soir, Aulas a confirmé dans ses fonctions Bruno Génésio, l'actuel entraîneur des Gones, pour au moins une saison de plus. Une décision qui ne va pas interférer sur l'avenir de Fekir, comme le principal intéressé l'a confié : "Je ne pense pas que cela aura d'influence. Comme le président l'a très bien dit, on n'a pas encore eu de discussions. Mais, il connaît mes envies, et on parlera de tout cela dans les prochains jours."

Un intérêt certain de Liverpool

Selon les dernières informations de Téléfoot, le natif de Lyon est actuellement en discussions avec Liverpool, le finaliste de la Ligue des champions 2017/2018. Toutefois, au micro de Téléfoot, l'attaquant tricolore est resté sur la réserve, évoquant des négociations avec différentes équipes : "Je ne suis pas proche des Reds. Après c'est vrai qu'il y a des discussions avec plusieurs clubs. Mais, comme je l'ai dit je vais bien prendre le temps de réfléchir." Une chose est en tout cas certaine, Fekir va se laisser encore quelques semaines pour prendre une décision définitive à propos de son avenir : "Peu importe si je signe ou pas avant la Coupe du monde. Comme je l’ai dit, je laisse le temps faire les choses."





Mendy, le voit bien s'intégrer en Angleterre

Si Fekir venait à signer avec les Reds cet été, Benjamin Mendy, son coéquipier en équipe de France qui était également de passage sur le plateau de Téléfoot, verrait le joueur de l'OL très bien s'adapté au football britannique : "Il est fait pour l'Angleterre. C'est un très bon joueur. Pour tous les championnats, des joueurs exceptionnels comme lui, on en a besoin. Donc je pense qu'il peut bien s'intégrer partout."