[EXCLU Téléfoot 27/05] Lala, aucun accord avec Naples

Auteur d’une très bonne saison sous le maillot du RC Strasbourg, Kenny Lala suscite l’intérêt de nombreux clubs français et européens. Mais contrairement à ce qui a été annoncé dans la presse française et italienne, aucun accord n'a été trouvé avec Naples selon nos informations.

A 27 ans, Kenny Lala vient de connaître une saison pleine en Ligue 1. Avec 5 buts et 9 passes décisives, le latéral droit du RC Strasbourg a même été sélectionné dans le Onze type de l’UNFP. Ses performances le placent même aux portes de l’équipe de France.





Plusieurs médias français et italiens ont fait état d’un accord proche avec Naples pour un transfert entre 13 et 15 millions d’euros. Selon nos informations, il n’existe aucune entente entre le joueur et le second de Serie A ni même entre les deux clubs.



Kenny Lala reste suivi par de nombreuses équipes en France et en Europe et il n’a pas encore pris une décision concernant son avenir.