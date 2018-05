[Exclu Téléfoot 27/05] - Mendy est prêt !

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |





Sur sa sélection pour le Mondial 2018

"C’est un rêve de participer à la Coupe du monde après tout ce que j’ai traversé. Revenir à temps pour être retenu dans le groupe du sélectionneur était mon objectif numéro 1."



Sur sa blessure

"Honnêtement, j’ai la chance de ne plus avoir de douleurs, de liquide oui quoique ce soit à mon genou. Durant toute la rééducation, j’ai tout donné et j'ai été sérieux. Ce qui me permet aujourd’hui de me sentir bien."



Sur sa titularisation contre l’Irlande

"Je prends cette titularisation avec beaucoup de plaisirs et d'envies. J’ai hâte de disputer cette rencontre (ndlr, face à l'Irlande demain soir) ! Peu importe que je joue énormément ou peu, dans tous les cas je vais me donner à fond. Je donnerai le maximum pour aller au bout de cette aventure."







Sur la sélection qu'il craint le plus en Russie

"Il faut redouter toutes les équipes. J’ai toujours dit qu’à la Coupe du monde c’était un groupe de joueurs qui se bat pour son pays, pour sa nation donc sur le terrain toutes les équipes auront un bon niveau. C’est à nous d’être au niveau de l’équipe de France et de montrer qu’on a plus d’envies que n’importe qui."