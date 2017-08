[Exclu Téléfoot 27/08] - Rabiot : "Le PSG a des objectifs très élevés cette saison"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Rabiot : "La Ligue des champions ? Je pense que c'était jouable l'an passé"

"Des objectifs avec le PSG ? On en a beaucoup. Déjà on veut reprendre notre titre. La saison dernière a été un peu compliquée. Mais là on a vraiment des objectifs très élevés dont la Ligue des champions toujours."

"La Ligue des champions ? Je pense que c'était jouable déjà l'an passé. Cette élimination on l'a doit à nous-mêmes. On s'est renforcé avec l'arrivée de Neymar et de Dani Alves. Avec l'expérience en plus, je pense qu'il y a quelque chose à faire."









L'analyse de Bixente Lizarazu sur les objectifs du PSG

"L'arrivée de Neymar relance totalement le projet du Paris Saint-Germain. C'était le brouillard la saison dernière de mon point de vue. Quand tu es le PSG et que tu finis à la 2e place du championnat et que tu te fais éliminer de la sorte contre le Barça. Et là, il ont trouvé le joueur idéal : il fait partie du Top 3 mondial derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et surtout, il est dans la force de l'âge (à 25 ans). Donc le meilleur de Neymar, on ne l'a pas encore vu. Et donc le Paris Saint-Germain va en profiter au niveau communication, au niveau marketing c'est extraordinaire, c'est un coup de maître."

"Quand je vois les tarifs, il y a une espèce inflation qui fait un peu peur mais finalement tu penses que c'est presque pas cher d'avoir fait venir Neymar. Paris a fait un super coup et ça les place dans une autre dimension avec plus d'ambitions. Peut-être pas encore en Ligue des champions mais dans 3-4 années oui."