[Exclu Téléfoot 27/08] - Rabiot : "Ce qui m'a marqué depuis l'arrivée de Neymar ? Sa simplicité"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur son entente sur le terrain avec Neymar

"Avec une Neymar il y a une bonne entente, un lien technique. C'est super d'évoluer avec des joueurs comme ça."

"Neymar c'est quelqu'un qui est très à l'aise. Si on lui donne le ballon, on est sûr de le revoir après. C'est plus facile."

Sur l'intégration de Neymar

"Dans le vestiaire il s e comporte très bien. Il se comporte comme quelqu’un de 25 ans. Il va vers les autres."

"Il s'est bien intégré. Il est plein de joie, de bonne humeur. Il va vers les autres, il discute avec tout le monde. C'est quelqu'un de bien."

"Ce qui m'a marqué depuis son arrivée ? Sa simplicité."

Sur la réaction du groupe en apprenant l'arrivée de Neymar

"Il y a eu un moment de flottement, on ne savait pas trop si ça allait se faire et puis finalement si. Mais c'est clair que dans le vestiaire ça bouillonnait."

"La Remontada on ne parle plus de ces choses-là. Maintenant on est vraiment très contents qu'il soit là."

Sur le mode communication d'Unai Emery depuis l'arrivée de Neymar

"Unai Emery s'exprime en français. Sur quelques matches, depuis le début de saison, il donne des consignes en espagnol pour Neymar."

"Moi je parle anglais avec lui. Pour les autres, c'est majoritairement en espagnol."