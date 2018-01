[Exclu Téléfoot 28/01] – PSG / Cavani : "Un moment spécial !"

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |





Cavani, un serial buteur heureux

"Devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG va rester graver dans mon esprit car cela m'a permis de vivre un moment spécial."



"Je suis très heureux d'être ici et d'écrire l'histoire dans cette équipe. Je vais continuer et faire encore plus."





Une performance qui ne laisse insensible personne

La prouesse d'Edinson Cavani n'a pas manqué de faire réagir ses coéquipiers ainsi que le président du club parisien.

Nasser Al Khelaïfi : "El Matador c'est El Matador. Je suis vraiment très content et très fier de lui. Il mérite ce qui lui arrive, il a beaucoup travaillé pour atteindre cet objectif."



Javier Pastore : "C'est incroyable ! Jamais j'ai joué avec un attaquant aussi fort que lui. Et je pense que jamais dans ma vie je ne jouerais avec un joueur de son calibre. A chaque fois qu'il prend le ballon, ça finit dans les buts."



Adrien Rabiot : "Les critiques contre Cavani n'étaient pas vraiment fondée quand on disait qu'il était était moins performant et qu'il marquait moins. Cela fait peu de temps qu'il évolue en pointe dans cette position de finisseur. Donc c'est vraiment énorme, il ne faut pas banaliser sa performance. C'est top ce qu'il a réalisé !"