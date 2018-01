[Exclu Téléfoot 28/01] – PSG / Mercato : Dernière ligne droite pour Lucas à Tottenham

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

Lucas se rapproche de plus en plus de Tottenham selon les dernières informations de Téléfoot. Mais, attention à Arsenal et à Dortmund qui font les yeux doux à l'ailier brésilien.





Lucas vers Tottenham, ça chauffe !

Comme évoqué par Téléfoot le 14 janvier dernier, Tottenham souhaite enrôler le milieu du Paris Saint Germain, Lucas. Le transfert a considérablement avancé ces derniers jours avec, notamment, une rencontre entre le Brésilien et Mauricio Pochettino, l’entraineur des Spurs, à Londres. Le joueur de 25 ans s'est mis d’accord avec le club britannique. Lucas Moura attend plus que le PSG et Tottenham trouvent un accord pour son transfert. Les discussions sont actuellement très active. Son départ pourrait rapporter aux alentours de 25-30 millions d'euros en faveur de la formation francilienne. L'ancien joueur de Sao Paulo est également sur les tablettes d’Arsenal et Dortmund.









Arsenal et Dortmund (aussi) à l’affût

Lucas est au centre de toutes les attentions puisqu'Arsenal et le Borussia Dortmund l'aurait dans le collimateur, au cas où les négocatioons n’aboutiraient pas entre le natif de Sao Paulo et les Spurs. En outre, les deux formations pourraient passer à l'attaque en fonction de l'évolution du dossier Pierre-Emerick Aubameyang.