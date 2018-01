[Exclu Téléfoot 28/01] – PSG / Mercato : Si Neymar dément tout départ, Pastore reste plus flou

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

Neymar et Javier Pastore ce sont confiés à Téléfoot pour évoquer leur avenir. Si la star brésilienne est certaine de rester au Paris Saint Germain, rien n'est moins sûr pour El Flaco.





Neymar à la tête au PSG

"Il y a vraiment de bons joueurs ici et je veux faire partie de l'histoire du Paris Saint Germain. Je suis toujours en quête du meilleur."



"A propos des spéculations (ndlr, qui l'envoie au Real Madrid cet été), elles existeront toujours, mais ce ne sont que des rumeurs. Cela existait déjà quand j'étais à Santos et à Barcelone. Cependant, je suis heureux, je suis bien, en forme et performant ici."



"Je ne suis pas le seul dans ce cas, mais vous parlez tout le temps de moi, que puis-je y faire."









En revanche l'avenir de Pastore reste incertain

"A chaque fois, je dois attendre que quelqu'un se blesse ou que des joueurs aient des cartons pour avoir du temps de jeu..."



"Je savais que cette année ne serait pas simple. Mais ce compliqué de partir d'ici. C'est une ville et un club que j'aime beaucoup. J'ai ma famille qui vit ici. C'est pour cela que c'est une décision difficile à prendre que ni le club, ni le coach n'ont encore pris".