[Exclu Téléfoot 28/01] – Tolisso : "Mon objectif ? Aller à la prochaine Coupe du monde"

Ses débuts avec le Bayern Munich

"Lorsque je suis arrivé au Bayern Munich je ne me disais pas que j’allais jouer tous les matchs et que ça allait être facile. Non ! Je savais que la concurrence allait être extrêmement forte. Mais, si quand tu es mis de côté, tu pleures, tu rumines ou bien tu boudes d’autres joueurs sont là et joueront à ta place. Ce n’est donc pas la bonne mentalité à adopter."



"Quand Carlo Ancelotti était l'entraîneur du Bayern Munich je jouais, mais quand le nouveau coach, Jupp Heynckes est arrivé je suis passé sur le banc. Je me suis donc posé énormément de questions."





Ses objectifs de la saison

"Je suis content de ce que j’ai fait lors de ma première partie de saison. Je suis satisfait aussi de ce que j’ai fait avec l’équipe de France. J’ai prouvé à Didier Deschamps qu’il pouvait avoir confiance en moi. Aller à la prochaine Coupe du monde c’est mon objectif ! J’y pense tous les jours. Oui j’ai envie d’y aller. Oui je peux y aller. Cela ne dépend que de moi et de mes performances. "



"Un titulaire, c'est clairement ce que j’ai envie d’être en équipe de France. J’ai montré aux gens que j’étais capable de jouer avec les Bleus."



Les chances de sacre de l'équipe de France

"On a le potentiel pour gagner cette Coupe du monde. D'ailleurs, certains Allemands me disent qu’on a un très bel effectif et qu’on fait partie des favoris."