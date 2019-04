[EXCLU Téléfoot 28/04] - Létang : "Battre le PSG, c'est un signe fort"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur le fait d'avoir battu le PSG

"(Est-ce que cela rend le succès plus fort) Non, pour moi non. Vous savez, moi j'ai décidé de partir du Paris Saint-Germain en 2017 pour des raisons qui me sont propres."

"Donc, à partir du moment où vous décidez de partir, cela veut dire que vous considérez que vous n'êtes plus bien à l'endroit où vous êtes."

"Donc, c'est un choix personnel comme celui de venir à Rennes, un club qui me tenait à cœur, une région que j'aime beaucoup avec des attaches fortes avec la culture bretonne."

"Le plus important, c'est que le Stade Rennais ait remporté ce trophée hier contre un grand club."

"Je pense aussi que c'est un signe fort qui a été envoyé hier."