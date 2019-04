[EXCLU Téléfoot 28/04] - Létang : "La victoire en Coupe de France du Stade Rennais, cela a été l'apothéose"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, dimanche, Olivier Létang, le président exécutif du Stade Rennais, est revenu sur la victoire du club breton en Coupe de France, son premier sacre depuis 48 ans et 1971.

Sur la victoire en Coupe de France

"Nous sommes heureux, c'est le premier sentiment, avec de la fierté également."

"Parce que ramener ce trophée ici, c'était quelque chose de probablement impensable."

"Le Stade Rennais est un club fantastique, si on remonte 17 mois en arrière en arrivant, j'entendais plus parler de relégation."

"Pour ramener le trophée à Rennes, il a fallu qu'on batte le Paris Saint-Germain qui est le premier de Ligue 1."

"On a aussi éliminé Lyon en demi-finale qui est le 3e de Ligue 1 et nous avons éliminé Lille, qui est le 2e de Ligue. 1, ce qui veut dire que le parcours a été long et difficile."

Sur le travail fourni

"Et finalement, on a rebâti quelque chose pour se qualifier pour une compétition européenne."

"Tout le monde forcément se souvient de notre épopée européennes avec le match à Séville ou le déplacement à Arsenal où la communauté rouge et noire s'est déplacée en nombre."

"Et puis hier soir, cela a été un petit peu l'apothéose."

"Parce que remporter ce trophée, qui est pour moi la plus belle coupe en France contre le Paris Saint-Germain qui était au complet."

"Cela rajoute effectivement à l'exploit que le club a réalisé, les joueurs ont réalisé et que le club a réalisé."