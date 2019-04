[EXCLU Téléfoot 28/04] - Sakho : "Si le PSG peut gagner la Ligue des champions ? J'y crois"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, dimanche, Mamadou Sakho, le défenseur central de Crystal Palace et de l'équipe de France, est revenu sur son amour pour le PSG et a donné son avis sur un potentiel succès en Ligue des champions du club de la capitale.

Sur le PSG

"Paris est ma maison et ça le restera toujours... que les gens le veuillent ou non."

"C'est comme ça, c'est l'histoire qui veut ça."

Sur un potentiel succès en Ligue des champions du PSG

"Sincèrement ? J'y crois, comme beaucoup."

"Des regrets ? Non. Dans ma carrière, j'en ai pas, dans ma vie non plus."

"Le seul regret que je peux avoir, et que j'aurai toujours, c'est juste que mon père n'ai pas eu la chance, si je peux dire, de voir ce que j'ai pu accomplir."