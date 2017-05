[Exclu Téléfoot 28/05] Arsenal - "L'avenir d'Arsène Wenger connu d'ici trois jours"

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Une victoire et un record pour Arsenal et Arsène Wenger. Samedi, à Wembley, les Gunners ont battu Chelsea (2-1) en finale de la Coupe d'Angleterre avec des buts d'Alexis Sanchez et Aaron Ramsey contre une réalisation de Diego Costa. Arsenal s'empare du titre de meilleur club de la compétition (13 victoires en 136 éditions). Pour Wenger, cela fait 7 Cups, un record pour un coach.

D'habitude réservé, Wenger était ému après le sacre

Ce dimanche, la presse britannique salue le manager. "On a vu l'entraîneur français très ému sur la pelouse de Wembley samedi soir. Il est resté de longues minutes devant la tribune où étaient assis les supporters d'Arsenal pour communier avec eux et ses joueurs : une attitude assez rare pour lui, qui est quelqu'un de plutôt réservé", rapporte Christophe Abel à Wembley pour Téléfoot.

"Il veut continuer avec Arsenal"

Après le match, Arsène Wenger est apparu serein et détendu. Christophe Abel poursuit : "On a compris qu'il souhaite continuer son aventure avec Arsenal. Cette volonté est partagée par les supporters des Gunners, mais aussi par les joueurs". Parmi eux, Francis Coquelin s'est montré particulièrement dithyrambique.

Réunion du board d'Arsenal mardi

"Désormais, l'avenir d'Arsène est entre les mains du board, c'est-à-dire le comité de direction d'Arsenal. Ses membres doivent se réunir mardi. La décision devrait donc être prise mercredi au plus tard. On devrait connaître l'avenir d'Arsène Wenger d'ici trois jours."

"Ce qu'il fait à Arsenal est exceptionnel"

Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille présent sur le plateau de Téléfoot, félicite Arsène Wenger et ses quasi 21 années à Arsenal : "Ce qu'il fait là-bas est exceptionnel". Bixente Lizarazu ajoute à propos de son ami : "Je sais à quel point il est compétent, à quel point c'est un homme bien. Et quand tu restes depuis aussi longtemps, c'est que tu as fait tes preuves. (...) A partir du moment où il a toujours cette flamme, pourquoi ne continuerait-il pas ?"