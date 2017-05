[Exclu Téléfoot 28/05] Coupe d'Angleterre: Arsenal et Arsène Wenger entrent dans l'histoire

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Arsenal a battu Chelsea en finale de la Coupe d'Angleterre samedi (2-1) grâce à des buts d'Alexis Sanchez et Aaron Ramsey. Aucune équipe ne compte plus de victoires dans cette compétition que les Gunners. Arsène Wenger en ressort renforcé.

Wembley était plein à craquer samedi 27 mai pour la 136e finale de la Coupe d'Angleterre. Il y avait presque 90 000 spectateurs pour assister au match entre Arsenal et Chelsea. Avant le coup d'envoi, un hommage a été rendu aux victimes du récent attentat de Manchester.

Sanchez a fait mal à Chelsea

Chelsea rêvait d'une victoire pour signer un joli doublé après avoir terminé en tête de la Premier League. Mais tout a mal commencé avec ce premier but d'Arsenal signé Alexis Sanchez (4e) sur une action confuse où le Chilien semble avoir touché le ballon de la main. L'arbitre, M. Anthony Taylor, a tout de même validé cette réalisation.

A la 68e minute, la tâche s'est un peu plus compliquée pour les hommes d'Antonio Conte quand Victor Moses s'est rendu coupable d'une simulation et a écopé d'un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion. Pourtant, à 10 contre 11, les champions d'Angleterre sont parvenus à revenir grâce à Diego Costa.

Giroud décisif, Arsenal et Wenger historiques

Arsenal n'aura toutefois pas tremblé longtemps. Entré en jeu à peine une minute plus tôt, Olivier Giroud a débordé et adressé un centre parfait pour la tête victorieuse d'Aaron Ramsey (79e). Chelsea ne s'en est pas remis.

C'est la 13e fois qu'Arsenal remporte la Cup. Les Gunners sont désormais seuls en tête des équipes comptant le plus de victoires dans cette compétition devant les 12 sacres de Manchester United. Arsène Wenger, lui, en est à 7 Coupes d'Angleterre, un record pour un manager.

"On espère qu'il sera là la saison prochaine"

Critiqué cette saison par une partie des fans, l'entraîneur français est resté droit dans ses bottes. En conférence de presse, il a rappelé que ce n'est pas une victoire qui doit changer le regard sur ses 20 années aux commandes d'Arsenal. Son avenir ? "Le plus important, vous l'apprendrez la semaine prochaine", répond-il.

Arsène Wenger peut toujours compter sur le soutien d'une autre grand partie des fans mais aussi de ses joueurs. Francis Coquelin confie à Téléfoot : "Il a fait énormément pour ce club. Les fans en doivent pas l'oublier, même si ces dernières saisons, ça a été un petit peu difficile et qu'ils demandent plus. Le coach aussi demande plus. Il va tout faire pour qu'on gagne des trophées. On espère qu'il sera là la saison prochaine."