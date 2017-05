[Exclu Téléfoot 28/05] Dembélé flambe en finale de la Coupe d'Allemagne avec Dortmund, Messi offre la Coupe du Roi au Barça

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le Borussia Dortmund a remporté la Coupe d'Allemagne en dominant l'Eintracht Francfort en finale (2-1). Ousmane Dembélé a livré une belle prestation avec notamment un superbe but. En Espagne, le FC Barcelone a sauvé sa saison en remportant la Coupe du Roi face au Deportivo Alavés en finale (3-1). Lionel Messi a, une nouvelle fois, été brillant.

Dembélé, intenable, a guidé Dortmund en finale de la Coupe d'Allemagne

Fin d'une disette longue de trois saisons sans titre pour le Borussia Dortmund. Samedi 27 mai, le BVB s'est imposé en finale de la Coupe d'Allemagne face à l'Eintracht Francfort (2-1). Et ce succès, il le doit en grande partie à Ousmane Dembélé, élu homme du match.

Le dribbleur français, arrivé en provenance du Stade Rennais l'été dernier, a ouvert le score sur une magnifique action : crochet du pied droit, puis lourde frappe du gauche sous la barre transversale (8e). Francfort a égalisé grâce à Ante Rebic (29e). En seconde période, Dembélé a signé un nouveau festival dans la surface, et il a fallu un miracle de l'Eintracht pour l'empêcher d'accroître ses statistiques (meilleur passeur du club avec 21 offrandes et 12 buts).

Finalement, la délivrance est venue de Pierre-Emerick Aubameyang. Ivan Perisic a obtenu un penalty après une faute de Lukas Hradecky : le buteur gabonais l'a converti en but sur une Panenka (67e). Le Borussia Dortmund succède au Bayern Munich.

En Allemagne, Ousmane Dembélé jouit d''une bonne image", assure Bixente Lizarazu. "Il a progressé. Ce qui lui manque, c'est la finition, contrairement à ce qu'on a pu voir sur cette finale où il a marqué. (...) Sa première saison avec Dortmund est réussie", explique l'ancien Bavarois (1997-2004 et 2005-2006), consultant de Téléfoot.

Messi offre la Coupe du Roi au Barça pour la dernière de Luis Enrique

Le FC Barcelone ne bouclera pas cette saison 2016-2017 sans trophée. Samedi 27 mai, les Catalans ont remporté la Coupe du Roi face au Deportivo Alavés (3-1). Une victoire dans laquelle Lionel Messi a joué un grand rôle, une fois de plus.

L'Argentin a débloqué la situation en ouvrant le score d'une belle frappe enroulée du pied gauche (30e). Mais Alavès a très vite réagi grâce à Theo Hernandez : le Français, frère de Lucas (Atlético de Madrid), a égalisé d'un joli coup franc (33e). Cet été, la révélation de la saison en Liga pourrait bien rejoindre le Real Madrid.

Quand le Barça tangue un peu, Lionel Messi est souvent là pour remettre la maison en ordre. Et le quintuple Ballon d'Or n'a pas failli à sa réputation. Son beau une-deux avec Neymar s'est conclu sur un but du Brésilien de près (45e). Puis, la "Pulga" a délivré une délicieuse passe décisive à Paco Alcacer dans le dos de la défense (45+3e). Barcelone remporte la 29e Coupe du Roi de son histoire, et sa 3e consécutive. Un joli cadeau de départ pour l'entraîneur Luis Enrique.