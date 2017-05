[Exclu Téléfoot 28/05] Ligue Europa: Pogba, une victoire pour tout Manchester et pour les siens

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Il y avait de l'émotion mercredi 24 mai à Solna, tout près de Stockholm, où avait lieu la finale de la Ligue Europa entre Manchester United et l'Ajax Amsterdam (2-0). Les Anglais étaient là pour gagner, mais aussi pour rendre hommage aux victimes de l'attaque terroriste du 22 mai à la Manchester Arena. Paul Pogba, lui, avait aussi à coeur d'honorer la mémoire de son père, décédé il y a quelques jours seulement.

"Il faut être plus fort" que le terrorisme

Les bras tendus vers le ciel, le Français a pu signer son hommage de la plus belle des manières : en marquant et en gagnant. A la 18e minute de la finale, la frappe pied gauche du milieu de terrain est détournée et permet à MU de prendre les devants. "J'ai voulu le dédicacer (son but, ndlr) bien sûr à mon père, à ceux qui sont décédes avant-hier, à toute ma famille, mes amis, mes proches et ceux qui ne m'ont jamais lâché", a-t-il confié à Téléfoot après le match.

Sous les yeux de son frère Florentin notamment, Paul Pogba a eu une grosse pensée pour les 22 morts et toutes les personnes blessées lors de l'attentat-suicide à la bombe. "Ça peut toucher tout le monde. Il faut être plus fort que ça et se battre", a-t-il déclaré.

Paul Pogba, "un grand homme"

L'ouverture du score de l'ancien Turinois a mis Manchester United sur les bons rails. Henrikh Mkhitaryan a fait le break ensuite (48e). Les hommes de José Mourinho, sans être brillants, ont fait ce qu'il fallait pour l'emporter. Juan Mata félicite Paul Pogba : "C'est un grand homme, il mérite tout ce qui lui arrive".

Après le Community Shield et League Cup, les Red Devils s'offrent ainsi un nouveau trophée, malgré leur saison difficile en Premier League (seulement 6emes). "On est très content du résultat et de la saison, même si les gens voulaient plus parce qu'on est Manchester United. On a trois trophées aujourd'hui. C'est le terrain qui parle", assure l'international tricolore.

Griezmann à Manchester ? La réponse mystérieuse de Pogba

Son prochain objectif : gagner la Ligue des champions, compétition que les Mancuniens joueront grâce à leur sacre en Ligue Europa. Antoine Griezmann, son ami, sera-t-il à ses côtés sous le maillot d'United la saison prochaine, comme les rumeurs le laissent entendre ? "Affaire à suivre", répond Pogba, en imitant la célébration du buteur de l'Atlético de Madrid façon Drake et son titre Hotline Bling.