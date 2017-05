[Exclu Téléfoot 28/05] Mercato: après B. Silva, Monaco craint d'être pillé de tous ses joyaux (y compris Mbappé et Jardim)

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

C'est le revers de la médaille. Champion de France et demi-finaliste de la Ligue des champions, Monaco a impressionné toute l'Europe, et ses meilleurs joueurs attisent les convoitises. Le club de la principauté a déjà enregistré un départ important, quelques jours seulement après la fin de la saison de Ligue 1.

Mendy proche de City, Fabinho sur le départ, Mbappé s'interroge

Suivi depuis des semaines par Manchester City, Bernardo Silva a rejoint les Skyblues pour 50 millions d'euros et 25 millions d'euros de bonus. Benjamin Mendy pourrait le suivre : le latéral gauche est proche d'un accord avec City, pour 50 millions d'euros, mais Manchester United n'a pas dit son dernier mot. Chelsea et le FC Barcelone sont également sur les rangs. Manchester City s'intéresse de près également à Fabinho, tandis que Tiémoué Bakayoko est plutôt suivi par Chelsea.

Kylian Mbappé, lui, s'interroge face à tous ces départs. Mais il ne partira pas facilement. Selon les informations de Téléfoot, le Real Madrid et Manchester City ont déjà proposé 130 millions d'euros. Une somme record qui n'a toutefois pas fait craquer l'ASM.

Jardim a "une très grosse proposition d'un club chinois"

Même l'avenir du coach est flou. Les explications de Frédéric Calenge : "Leornardo Jardim dispose d'une très grosse proposition financière d'un club chinois. Il pourrait donc quitter Monaco, selon nos informations. Pour le remplacer, on parlait dimanche dernier de Lucien Favre. Sachez que la direction monégasque anticipe et apprécie particulièrement un autre Portugais : le Nantais Sergio Conceiçao, qui est également suivi par le Sporting et surtout par Porto."

L'avis de Liza

"J'espère que Monaco ne va pas être pillé. Je pense qu'ils ont fait une saison exceptionnelle mais qu'ils ne seront pas capable de faire la même."

A propos de Mbapé: "S'il reste une saison de plus à Monaco, c'est très bien. Maintenant, tout dépend de l'accompagnement s'il change de club. Ce qui est important, c'est d'accompagner les jeunes joueurs, et d'avoir l'entraîneur qui sera au contact avec eux, saura leur parler. Si Mbappé va au Real Madrid avec Zizou, je ne suis pas très inquiet. Avec un autre type d'entraîneur, ça peut être plus compliqué."