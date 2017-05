[Exclu Téléfoot 28/05] Mercato : le transfert d'Antoine Griezmann à Manchester United "est en bonne voie"

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Manchester United insiste pour Antoine Griezmann. L'attaquant français est une cible prioritaite des Red Devils, et cet attrait ne faiblit pas. La victoire en Ligue Europa apporte plus de poids encore à la perspective de voir le Français rejoindre ses compatriotes Paul Pogba et Anthony Martial.

Après avoir remporté la Ligue Europa avec Manchester United contre l'Ajax Amsterdam, Paul Pogba a envoyé plusieurs messages qui peuvent laisser penser qu'Antoine Griezmann va le rejoindre bientôt chez les Red Devils.

Sur Instagram, le Mancunien a posté une vidéo où il exécute la célébration fétiche de son compatriote (les pouces qui dansent, comme Drake dans le clip Hotline Bling), avec la musique Afro Trap Part. 3 (Champions League) du rappeur MHD (sachant que MU jouera la C1 la

Des signaux positifs

Le transfert du buteur de l'Atlético de Madrid vers Manchester United n'est pas fait, mais la tendance est positive. Les explications de Frédéric Calenge : "On vous en parlait dès le 23 avril dans Téléfoot. On vous confiait qu'Antoine Griezmann était la priorité de Manchester United. On avait rencontré son conseiller, Eric Olhats, que Griezmann doit revoir à son retour de vacances (il revient ce soir depuis Boston). On réaffirme que selon nos informations, le transfert de Griezmann vers Manchester United est en bonne voie."

L'avis de Bixente Lizarazu

"Les Mancuniens sont qualifiés en Ligue des champions, ce qui change un peu la donne, même si je pense que le championnat d'Espagne est fait pour Antoine Griezmann. Le meilleur est à venir pour Manchester United, qui n'a pas fait une saison extraordinaire."