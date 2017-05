[Exclu Téléfoot 28/05] OM-Mercato: Gomis, Germain, Balotelli, Koscielny... les confidences de Rudi Garcia

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

L'Olympique de Marseille va se montrer actif sur le marché des transferts cet été. C'est ce qu'annonce son coach, Rudi Garcia. L'OM veut agir "intelligemment" et a déjà plusieurs pistes.

En finissant 5e de Ligue 1 (place qualificative pour les tours préliminaires de la prochaine Ligue Europa), Rudi Garcia a rempli sa mission à l'Olympique de Marseille. Et il a réussi, avec la nouvelle équipe de direction composée de Jacques-Henri Eyraud (président) et Andoni Zubizarreta (directeur sportif), à repeupler les tribunes du Vélodrome.

Il faudra plusieurs mercatos pour forger le nouvel OM

Désormais, il faut construite une équipe compétitive pour la saison 2017-2018. L'enveloppe allouée par le propriétaire, Frank McCourt, pour le recrutement sera évoquée "la semaine prochaine".

"Ce qui est sûr, c'est qu'on améliorera l'équipe. On veut y aller pas à pas", annonce Rudi Garcia, qui prévient : "Pour faire un effectif à l'image de qu'on veut, ce n'est pas en 6 ou en 18 mois qu'on le fera mais en plusieurs mercatos. Il faut les choses intelligemment. Le mercato, c'est souvent une question d'opportunités."

Le cas Bafétimbi Gomis en négociation

"Je souhaite fortement qu'il reste. Il n'y a pas de deadline. Il faut un accord tripartite. Il y a la volonté de l'OM. Encore faut-il qu'on trouve un accord avec Bafétimbi d'abord, et surtout avec Swansea, le club auquel il appartient. C'est la même chose avec William Vainqueur par exemple (prêté par l'AS Rome, ndlr)."

Lizarazu : "Marseille a besoin de recruter en défense"

D'après les diverses rumeurs de ces dernières semaines, l'OM version 2017-2018 pourrait ressembler à ça : Mandanda ou Casillas - Sakai, Zouma, Koscielny, Evra - Sissoko, Vainqueur, Sanson - Thauvin, Germain ou Giroud, Payet.

Rudi Garcia : "C'est une belle équipe en tout cas ! Ce sera sûrement impossible de la faire car il y a des joueurs qui seront compliqués à attirer. (...) L'OM est un club mondialement reconnu. Aucun des joueurs cités ne serait contre l'idée de venir jouer chez nous, et le coach serait content d'en avoir quelque-uns."

Bixente Liza : "C'est en défense centrale, et en défense en générale, que Marseille a besoin de recruter." Le chroniqueur de Téléfoot n'oublie pas l'"exigence du public", surtout après les ambitions affichées de McCourt. "La saison prochaine, les supporters seront plus exigeants", prévient-il.

La piste Valère Germain

Rudi Garcia : "On cherche des bons joueurs, des grands joueurs, et Valère en fait partie. S'il veut venir chez nous, on l'accueille avec plaisir."

La rumeur Mario Balotelli

"Mario est un grand attaquant, mais c'est un peu le style de Bafé Gomis, même si c'est un peu différent. On veut garder Bafé, mais si ce n'est pas le cas, on s'intéressera à de grands attaquants. Mario Balotelli a démontré en France que c'est un attaquant de grande qualité."

La rumeur Laurent Koscielny (relayée encore ce dimanche par The Sun)

"Laissez-le savourer sa victoire en coupe. Tous les grands joueurs nous intéressent."

Travailler avec Andoni Zubizarreta

"On a mis nos réseaux en commun, la France et l'Italie pour moi, l'Espagne en force pour lui bien évidemment. On étudie des profils de joueurs intéressants, aussi sur la péninsule ibérique."