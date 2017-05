[Exclu Téléfoot 28/05] PSG 2016-2017 - Lizarazu: "Ne pas être champion est un échec"

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le Paris Saint-Germain a conclu, samedi 27 mai, sa saison 2016-2017 sur une note positive. Au forceps, les Parisiens ont décroché leur 11e Coupe de France (record de l'Olympique de Marseille battu) face au SCO d'Angers au Stade de France (1-0). L'heure du bilan est donc arrivée.

Et pourtant, Emery a un ratio de victoires très important

De cet exerce 2016-2017, on retient donc trois trophées mais la perte du titre en Ligue 1 et le désastre européen contre le FC Barcelone. Au niveau national, Bixente Lizarazu, chroniqueur de Téléfoot, pose un regard simple : "Quand tu t'appelles Paris Saint-Germain et que tu n'es pas champion de France, c'est un échec."

Il poursuit son analyse: "Tous les grands clubs européens passent par ça. Après, si on regarde dans le détail, il y a quand même trois trophées : Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des champions. Il y a un ratio de victoires, pour Unai Emery, qui demeure le meilleur par rapport aux derniers entraîneurs passés par le PSG, y compris Laurent Blanc."

Il faut poursuivre avec Emery

La concurrence était aussi d'un très haut niveau cette année en championnat de France : "Les Parisiens sont tombés sur une équipe de Monaco qui a fait la saison parfaite. D'ailleurs, Monaco ne pourra pas refaire une saison aussi incroyable."

Bixente Lizarazu conclut : "Je garderais Unai Emery car je pense qu'il n'est pas allé au bout de sa mission."

Le point mercato

Frédéric Calenge : "Marco Verratti reste au PSG. Il nous l'a confié hier en zone mixte. Blaise Matuidi devrait lui partir, c'est la tendance. Enfin, Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, a confirmé Unai Emery sur le banc 'à 200%'."