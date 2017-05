[Exclu Téléfoot 28/05] Scène hallucinante: José Mourinho fait la cour à Justin Kluivert !

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Juste après la fin de la finale de la Ligue Europa, José Mourinho s'est empressé de confier à Justin Kluivert, le jeune attaquant de l'Ajax Amsterdam, qu'il souhaite le recruter. Le "Special One" a de grands projets pour lui !

José Mourinho est bien un personnage à part. Et quand il veut quelque chose, il ne perd pas de temps et va à l'essentiel. Et tant pis pour le qu'en dira-t-on.

Justin Kluivert, un énorme potentiel

Mecredi 24 mai, le Portugais a signé sa 4e victoire en 4 finales européennes : son club, Manchester United, a battu l'Ajax Amsterdam près de Stockholm en finale de la Ligue Europa (2-0). Bien sûr, "Mou" a savouré. Mais il en a aussi profité pour se positionner sur les prochains mercatos.

En effet, un joueur de l'Ajax intéresse beaucoup le coach. Ce joueur, c'est Justin Kluivert, à peine 18 ans. Le fils de l'illustre Patrick Kluivert est l'un des plus beaux produits de la fameuse école de formation de l'Ajax. Son évolution est observée avec beaucoup d'attention en Europe. Et notamment du côté des Red Devils.

"En 2015, je fais de toi mon attaquant"

José Mourinho n'a pas manqué l'occasion de glisser quelques mots au jeune Kluivert. Un média néerlandais a repéré et traduit leur conversation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Mourinho n'y va pas par quatre chemins.

"Toi, je te veux. Faisons un transfert spécial. Encore une saison et tu viens à Manchester en 2018 et je fais de toi mon attaquant. Encore une saison à l'Ajax, puis nous écrirons l'histoire ensemble", assure-t-il à l'Ajacide. Hilare, Justin Kluivert répond : "OK, je suis impatient."

Le précédent Drogba

José Mourinho l'a bien entendu. Il lui certifie à nouveau : "Rendez-vous en 2018 et nous gagnerons la Ligue des champions et la Premier League".

Simple conversation ou réelle volonté du Portugais ? Rappelons-nous qu'en 2003, il avait dit à peu près la même chose à un certain Didier Drogba, alors fer de lance de l'attaque de l'Olympique de Marseille... On connaît la carrière phénoménale de l'Ivoirien avec les Blues de Chelsea (alors coachés par Mourinho) ensuite.