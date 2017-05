[Exclu Téléfoot 28/05] Varane: "Benzema, c'est le top-niveau mondial"

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

A moins d'une semaine de la finale de la Ligue des champions, Raphaël Varane se confie sur ce match à venir contre la Juventus, mais aussi sur ses coéquipiers, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.

La Juventus

"La Juve est une équipe très solide, avec des joueurs d'expérience qui ont du vécu. Je pense qu'il n'y a pas de favori sur cette finale. Ce sont deux grands clubs."

Pourrait-il passer un coup de fil à son ami Paul Pogba, ancien milieu de terrain des Bianconeri, pour avoir quelques tuyaux ? "Pourquoi pas, c'est une idée !"

Gianluigi Buffon contre Cristiano Ronaldo

"Ce sont deux immenses joueurs. Ils marquent l'histoire du football. Cette finale influe la course au Ballon d'Or. C'est beau de les retrouver là. Cristiano est décisif dans les moments importants. On ne se rend pas compte à quel point il marque l'histoire du football. J'ai de la chance de le côtoyer. C'est un immense joueur."

Karim Benzema

"C'est un joueur qui a des qualités exceptionnelles et un talent fou. Il l'a démontré de façon flagrante sur cette action (celle qui amène le but du Real contre l'Atlético en demi-finale retour, ndlr). C'est un joueur qui exprime quotidiennement son talent à Madrid. Il est apprécié de tous ici. On prend du plaisir à jouer avec lui."

L'ancien buteur de l'Olympique lyonnais est-il perturbé par sa mise à l'écart de l'équipe de France ? "Karim est humain. Forcément, ces choses-là le touche. Maintenant, il a une force mentale qui lui permet que ça ne se voit pas sur le terrain. Il reste performant depuis des années, il reste serein."

"Ça n'enlève rien au talent des joueurs de l'EDF, mais Karim, c'est le top-niveau mondial. C'est un très grand joueur. Dans n'importe quel groupe, il apporte ses qualités."