[Exclu Téléfoot 28/05] Varane: "Mbappé au Real Madrid ? Il serait très bien accueilli"

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

A 24 ans seulement, Raphaël peut remporter sa 3e Ligue des champions et dépasser Marcel Desailly et Didier Deschamps. Sous la houlette de Zinedine Zidane, il vient déjà d'être sacré champion d'Espagne. Et avec les Bleus, il a pu découvrir le phénomène Kylian Mbappé, qu'il verrait bien sous les couleurs du Real Madrid...

La 33e Liga remportée par le Real Madrid

"C'est une fierté pour moi de remporter cette Liga en ayant participé à pas mal de match pour aider l'équipe."

"On sent dans le regard et dans l'attitude des joueurs qu'ils comptent sur moi. J'essaye de rendre cette confiance et de continuer à passer des paliers."

Zinedine Zidane

"Ce qu'il a fait en temps que joueur et ce qu'il fait en temps qu'entraîneur est exceptionnel. C'est un début de carrière d'entraîneur rêvé pour lui. On essaye de lui rendre au maximum la confiance qu'il nous accorde."

La finale de la Ligue des champions contre la Juve le 3 juin

"A 24 ans, ça serait magnifique, une 3e Ligue des champions (lui et Karim Benzema dépasseraient alors Marcel Desailly et Didier Deschamps, 2 victoires chacun, ndlr). On marquerait l'histoire du football français. Je ne me focalise pas sur un record comme ça, mais c'est vrai que dans une carrière, c'est aussi ce qui reste au palmarès. Forcément, ça compte un peu. Ce serait magnifique."

Son statut chez les Bleus

"J'ai eu le chance de porter le brassard en équipe de France.J'essaie d'apporter mon expérience du haut niveau. Je pense que les joueurs comptent sur moi. J'essaie de parler, de tirer le groupe vers le haut. Je n'ai pas peur d'avoir des responsabilités. Transmettre, partager avec coéquipiers, motiver pour consolider le groupe... Je le fais de plus en plus naturellement."

Le phénomène Kylian Mbappé, courtisé par le Real Madrid

"C'est un très bon jeune joueur, un potentiel énorme. Il a des qualités qu'on reconnaît chez les grands joueurs. Ça me ferait plaisir qu'il vienne. En plus, un Français... Il sait qu'il serait très bien accueilli dans le vestiaire."