[EXCLU Téléfoot 28/08] « Ousmane Dembélé reste à 100% au Barça »

Alors que le nom du Français a été évoqué dans les échanges entre le PSG et le Barça, son agent Moussa Sissoko a été catégorique avec Téléfoot : « Ilreste à 100% au Barça, il veut et va s'imposer".

Au lendemain des discussions entre les représentants du Barça, les dirigeants du PSG et le clan Neymar au sujet de la star brésilienne, le nom d’Ousmane Dembélé était évoqué en plus de l’offre de 180 millions d’euros + 1 joueur (non communiqué) transmise par le club catalan. Contacté ce matin, l'agent du joueur a pris la parole pour Téléfoot. « Ousmane reste à 100%. Il n’y a aucune chance qu’il parte. Il veut et va s’imposer au Barça » précise Moussa Sissoko.



Très apprécié par Thomas Tuchel qui l’a eu sous ses ordres au Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé entame sa troisième saison avec les Blaugrana et compte donc bien poursuivre l’aventure avec Leo Messi et Antoine Griezmann.