[Exclu Téléfoot 29/04] - Debuchy : "La Coupe du monde ? Il y a la place, ce serait formidable après les galères"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien donné à Téléfoot, Mathieu Debuchy, le défenseur de l'AS Saint-Etienne et de l'équipe de France, est revenu sur son retour en forme et son envie de disputer la Coupe du monde.

Debuchy rêve de Russie





Mathieu Debuchy où l’histoire d’une résurrection. Après trois saisons remplies de galères et de blessures, le latéral droit est en train de vivre une seconde jeunesse. A 32 ans, l’international français est redevenu le joueur qu’il était lors de la première partie des années 2010.

Peu utilisé à Arsenal cette saison, où il n’avait été aligné qu’en Ligue Europa, FA Cup et League Cup, Debuchy a retrouvé le sourire en s’engageant du côté de l’AS Saint-Etienne. Après quatre mois, Debuchy et l’ASSE se sont bien trouvés. Excellent dans le couloir de la défense de Jean-Louis Gasset, l’ancien lillois a contribué à apporter un équilibre dans l’arrière-garde stéphanoise. Au point de redevenir un prétendant pour aller à la Coupe du monde.

Plus de sélection depuis 2015

"J'aurais signé de suite (pour se retrouver dans cette situation). J'étais tenu de revenir à ce niveau-là assez rapidement, même si je suis conscient de mon potentiel", a précisé le défenseur dans un entretien donné à Téléfoot. "Je savais ce que j'étais capable de donner. Je suis un peu surpris mais en même temps très content."

Plus convoqué en équipe de France depuis le 7 septembre 2015 et le succès face à la Serbie (2-1), Debuchy (27 sélection) s’est replacé dans la course à la Coupe du monde dans un laps de temps très réduit. Une performance remarquable. A dix-sept jours de l’annonce de la liste des 23 par Didier Deschamps, l’espoir de voir la Russie grandit de plus en plus, surtout que le titulaire du poste, Djibril Sidibé, a débuté une course contre la montre après sa lésion au genou droit contractée lors de PSG / AS Monaco en Ligue 1.

"Participer à la Coupe du monde serait magique"

"Je pense que je serai devant ma télévision et que je regarderai. Il y a la place. A moi de continuer et de terminer au mieux pour prétendre à être dans la liste", a ajouté Debuchy. "Ce serait formidable après mon parcours et les galères que j'ai connues de revenir en quatre mois à l'AS Saint-Etienne et enchaîner avec une Coupe du monde. Ce serait magique."

Une participation à la Coupe du monde viendrait compléter un beau tableau de chasse pour le défenseur qui a passé des moments très difficiles ces derniers mois. "Il y a eu à un moment donné à Arsenal où j'étais au plus bas, où j'ai des périodes de gros doutes où se on se retrouve un peu seul. Aujourd'hui comme par hasard c'est vrai que le téléphone sonne un peu plus. On retrouve certaines personnes. Voilà moi j'avance et je ne me préoccupe pas de tout ça."