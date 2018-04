[Exclu Téléfoot 29/04] – Gérard Lopez a mis les joueurs du LOSC devant leurs responsabilités

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Selon les informations de Téléfoot, Gérard Lopez, le propriétaire et président du LOSC, a adressé un discours ferme à ses joueurs, samedi, quelques heures avant le match de la 35e journée de Ligue 1 face au FC Metz.

Gérard Lopez a tapé du poing sur la table. Selon les informations de Téléfoot, le propriétaire et président du LOSC, a secoué les joueurs de l’équipe première, samedi, quelques heures avant le match à domicile face au FC Metz (35e journée de Ligue 1). Une rencontre cruciale finalement gagnée sur le score de 3-1 au stade Pierre-Mauroy.



Toujours selon les informations de Téléfoot, l’homme d’affaires luxembourgeois s’est adressé au groupe professionnel de manière très dure, avec des termes assez forts, afin de placer les joueurs devant leurs responsabilités sportives et financières.



Galtier : "Le discours du président a été fait au bon moment"

Interrogé à ce sujet, dimanche, dans Téléfoot, Christophe Galtier, le technicien du LOSC, a confirmé la tenue de ce discours et en a vanté le bon timing. "Tout discours a pour moi un impact à partir du moment où il est fait au bon moment, au bon timing et c’était le cas du discours du président. Bon moment, bon timing et bons mots choisis", a précisé l’entraîneur lillois.

Vainqueurs sur le score de 3-1 face à la lanterne rouge, leur première victoire en championnat depuis le 28 janvier, les hommes de Christophe Galtier ont répondu de manière positive à ce discours.

A trois journées de la fin de la saison, le LOSC, toujours 19e avec 32 points, s’est rapproché à deux points de Toulouse, premier non-relégable avec un match en retard à disputer (face au Stade Rennais) et à trois de Strasbourg, actuel 16e.