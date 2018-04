[Exclu Téléfoot 29/04] - LOSC / Galtier : "Le maintien ? Ce sera fin, mais ça passera"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur son arrivée au LOSC



"Non, j'ai souhaité venir ici. Le club représente beaucoup à mes yeux. A aucun moment je ne regrette d'être venu au LOSC. On a une obligation. On ne joue pas l'avenir du club, mais il y a des enjeux économiques et sportifs très très importants."

"Le maintien, il faut y croire, j'y ai toujours cru. Evidemment la victoire d'hier nous donne plus d'espoir. J'ai toujours dit depuis un certain moment que ça passerait. Ce sera fin, mais ça passera."

Sur Lille / FC Metz

"Tout simplement, éviter de leur parler du résultat et de la pression, être dans le jeu, dans l'action et la concentration."

"Même si tout n'est pas parfait, et c’est loin d’être le cas, on mérite plus de considération."



Sur la situation du LOSC

"Les résultats ne sont pas là. C'est difficile, les semaines sont de plus en plus dures."

"Nos joueurs ont des défauts, ils ont des défauts de joueurs jeunes."

Sur le discours de Gerard Lopez avant le Lille / FC Metz (INFO Téléfoot)

"Tout discours a de l'impact quand ils sont fait au bon moment."