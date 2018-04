[Exclu Téléfoot 29/04] – Nagelsmann et Favre à la lutte pour le poste d’entraîneur à Dortmund

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Selon les informations de Téléfoot, Julian Nagelsmann, l'entraîneur d'Hoffenheim, et Lucien Favre, celui de l'OGC Nice, sont à la lutte pour occuper le poste d’entraîneur du Borussia Dortmund la saison prochaine.

Le Borussia Dortmund va changer d'entraîneur la saison prochaine. Selon les informations de Téléfoot, le BVB, après avoir avoir étudié plusieurs profils, hésite entre deux noms : Julian Nagelsmann, l’entraîneur d’Hoffenheim et celui de Lucien Favre, qui commande la destinée de l’OGC Nice depuis deux saisons, pour reprendre le poste d’entraîneur de son équipe première pour l'exercice 2018/2019.

Arrivé au BVB à l’automne dernier, l’Autrichien Peter Stöger ne va pas continuer l’aventure aux commandes du club de la Ruhr, actuellement 3e en Bundesliga. Une décision devrait être prise très rapidement par le club allemand.

En difficulté à l’automne, le Borussia est bien parvenu à redresser la barre sous la coupe de Stöger. Mais il s’est retrouvé impuissant en Ligue Europa (élimination en 1/8e de finale) et face au Bayern Munich et son rival Schalke 04 en Bundesliga. Afin de relancer son projet sportif, les dirigeants du BVB ont décidé d’injecter du sang neuf. Pour remplacer Stöger, c‘est un duo spécialiste de la Bundesliga qui a été ciblé. Surtout, deux entraîneurs qui disposent d'un profil assez similaire au niveau des intentions de jeu.

Nagelsmann le surdoué, Favre la valeur sûre

Nagelsmann, âgé de 30 ans, a fait d’Hoffenheim une des équipes les plus agréables à voir en Bundesliga depuis deux saisons. Nommé aux commandes du TSG 1899 en février 2016, il est devenu à 28 ans le plus jeune entraîneur en fonction de l’histoire de la Bundesliga. Amateur de technologies et d’innovations, l’ancien joueur a mené Hoffenheim en barrages de Ligue des champions la saison dernière (élimination face à Liverpool au mois d’août 2017).

En face, il y aura un vieil habitué du championnat d’Allemagne. Débarqué en Bundesliga en 2007, au Hertha Berlin, Lucien Favre a un CV qui parle pour lui. C’est aux commandes du Borussia Mönchengladbach (2011-2015) qu’il a trouvé la reconnaissance. Le Suisse a mené le club des "Die Fohlen" (Les Poulains) à la phase de groupes de la C1 en 2015/2016; avant de qualifier l’OGC Nice pour les barrages de la C1 la saison dernière. Déjà sur les tablettes du BVB la saison dernière, le Suisse a pour lui une énorme expérience du très haut niveau.