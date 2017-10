[EXCLU Téléfoot 29/10] - Garcia : "Il va falloir batailler dur pour terminer dans les quatre premiers"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, Rudi Garcia, le technicien de l'Olympique de Marseille est revenu sur la rencontre entre l'OM et le PSG (2-2) et les ambitions de l'OM.

Sur OM / PSG

"Quand on vit les choses de cette manière et avec un tel scénario, on ne peut être que frustré et déçu. On a objectivement perdu deux points."

"Au-delà du résultat, c'est la performance qui compte, le contenu que l'on a pu mettre dans ce match. Et de ce point de vue ils ont été pus qu'à la hauteur. Le seul inconvénient pour eux c'est que maintenant je sais à quel niveau ils peuvent jouer et quel ils peuvent atteindre sur le plan collectif. Il faut reproduire ça à chaque match.

"Non ( à la question : avouez-vous savouré ne serait-ce que cinq minutes le résultat face au PSG ?, ndlr), ni cins secondes."

Sur le coup franc de Cavani

"Je me dis que mon mur doit être plus malin qu'il doit avancer. On avait travaillé ça à l'entraînement."





Sur la préparation du match

Sur l'absence de mise au vert

"Ce sont des habitudes qui tuent enthousiasme des joueurs. Alors que là, il y avait moyen de rester en famille et de parler autre chose que du match et de n'y penser qu'à partir de 11h00 en les retrouvant le matin."





Sur la réaction de Frank McCourt

"C'est le bosse et lui a dit qu'il était fier de nous, des joueurs, du staff, du travail effectué et que c'était un pas important dans la construction du projet. Et je pense qu'il a raison."

Sur le match du PSG

"Non (pas de suffisance, ndlr). Je pense qu'ils ont été surpris. Je pense qu'il s'attendaient à un adversaire moins coriace. Dans l'envie, on les a battu, ça c'est sûr. Je pense que ça leur servira de leçon."





Sur les critiques et début de saison difficile

"Honnêtement, je ne préfère pas y revenir. Je préfère ne pas me souvenir de ce moment-là et je préfère me souvenir du Stade Vélodrome en fusion lors du match face au Paris-Saint-Germain."

"Derrière Paris et Monaco, les places vont être chères. Il va falloir batailler dur pour terminer dans les quatre premiers."

Sur le métier d'entraîneur

"Le métier d'entraîneur est probablement le plus beau du monde mais aussi le plus difficile. Pour dire ce que je pense vraiment, il y a un manque de respect de la fonction maintenant."