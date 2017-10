[EXCLU Téléfoot 29/10] - Gerard Lopez : " La situation du LOSC est inacceptable"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur la situation de Marcelo Bielsa

"Non Marcelo Bielsa n'est pas un siège éjectable car on veut travailler avec lui pour que ça se bien. Est-ce qu'il est sous pression ? Oui."

"Non il n'y a pas d’échéance, car la situation est inacceptable. Mais lle était inacceptable il y a deux trois trois semaines."

"Il faut prendre des décisions. Est-ce que ça passe par des changements ? Peut-être."

Sur la situation du LOSC

"Je suis triste, je suis fâché. On avait annoncé le Top 5... est-ce qu'on espère l'atteindre ? On veut y arriver, même si c'est devenu beaucoup plus compliqué."





Sur le match Lille / OM

"Lille / OM un match couperet ?' Non du tout. C'est un match important comme tous les autres."