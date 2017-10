[EXCLU Téléfoot 29/10] - PSG : Coutinho cible prioritaire pour l'été prochain, Wendel (Fluminense) et Joao Mario (Inter) désirés dès janvier

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Coutinho, cible prioritaire pour l'été 2018

Selon les informations de Téléfoot, la rencontre qui s'est tenue lundi dernier à Londres entre Antero Henrique, le directeur sportif du Paris Saint-Germain et l'agent Kia Joorabchian, a fait l'objet de discussions sur trois dossiers.



Le club de la capitale a fait de Philippe Coutinho, le milieu offensif de Liverpool, sa priorité absolue pour l'été prochain. L'avenir du Brésilien va se jouer entre deux clubs : Paris donc et le FC Barcelone qui a pour le moment la préférence du joueur. L'amitié entre l'ancien joueur de l'Inter et l'Espanyol et Neymar pourrait être un atout pour le PSG.

Wendel et Joao Mario désirés dès janvier

Le PSG est également sur deux dossiers plus pressés. Le plus avancé est celui du Brésilien Marcus Wendel Valle da Silva dit "Wendel". Le milieu de terrain de 20 ans est considéré par Antero Henrique comme le nouveau Marco Verratti. Son prix est de 12 millions d'euros. Paris a déjà engagé des discussions avec le club et le joueur. Ce dernier veut venir malgré la concurrence du FC Porto, du Benfica Lisbonne et de l'Ajax Amsterdam.

Dernier dossier, celui menant à l'international portugais Joao Mario. Le milieu de terrain de l'Inter est dans le viseur du Paris Saint-Germain afin de renforcer l'entrejeu parisien et de trouver une doublure à Thiago Motta.

Polyvalent mais surtout capable de couvrir le poste de N.6, un poste-clé et prioritaire pour le PSG, le champion d'Europe 2016 est un joueur que Paris veut absolument et surtout dès le mois de janvier. Afin de convaincre le club lombard, pas vendeur à l'heure actuelle, de le lâcher, Paris pourrait inclure Lucas Moura ou Javier Pastore dans la balance.





La rencontre Henrique / Joorabchian en image :