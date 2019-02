[EXCLU Téléfoot 3/02] - Dembélé et les rumeurs concernant l'OM : "Le club n'est pas trop stable"

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien donné à Téléfoot, dimanche, Moussa Dembélé, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, est revenu sur son choix de signer à l'OL à l'été 2018 et pourquoi il n'a pas donné suite à l'intérêt de l'Olympique de Marseille.

Sur les rumeurs de départ à l'OM

"Marseille... Marseille, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, le club il n'est pas trop stable je dirai."

"Voilà, je n'ai pas trop envie de parler de Marseille. Je suis Lyonnais et je suis content d'être à l'OL, c'est le plus important."

Sur son choix d'aller à l'OL lors du mercato estival 2018

"C'est un club avec une grande histoire, il y avait un projet qui m'intéressait."

"Et j'ai senti la détermination des dirigeants à me faire venir au club et cela a été déterminant dans mon choix de venir à l'OL."





Entretien réalisé pour Téléfoot par Julien MAYNARD