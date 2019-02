[EXCLU Téléfoot 3/02] - Moussa Dembélé : "L'équipe de France ? C'est toujours dans un coin de ma tête"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur l'équipe de France

"C'est toujours dans un coin de ma tête. Moi personnellement, je ne mets pas de pression particulière."

"Et je ne me dis que je dois y être là ou là. Le plus important c'est le club."

"Si t'es bon en club, tu seras appelé. Il n'y a pas de raison pour que je ne le sois pas."

Sur son arrivée à Lyon et son but dans le Derby face à l'ASSE

"Je suis arrivé dans une vraie atmosphère, je dirai. J'ai beaucoup appris. J'ai pris mes marques petit-à-petit et oui, c'est que du positif."

"C'est le scénario idéal : entrer en jeu et marquer à la dernière minute. C'est mon premier gros souvenir à l'Olympique Lyonnais et forcément, il va rester."

Sur son choix d'aller à l'OL lors du mercato estival 2018

"C'est un club avec une grande histoire, il y avait un projet qui m'intéressait."

"Et j'ai senti la détermination des dirigeants à me faire venir au club et cela a été déterminant dans mon choix de venir à l'OL."









Entretien réalisé pour Téléfoot par Julien MAYNARD