[EXCLU Téléfoot 3/02] - Pape Diouf sur la cas Rabiot : "Une gestion condamnable du PSG"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur le cas Adrien Rabiot, mis de côté par le PSG après son refus de prolonger

"J'ai entendu un joueur dans une chaîne voisine dire précisément que Rabiot ne devrait plus jouer du tout au Paris Saint-Germain."

"Je n'ai pas compris cette attitude, d'autant que Rabiot a aujourd'hui un contrat qui se terminer au mois de juin."

"Il a tout à fait le droit de participer aux entraînements. L'entraîneur a tout à fait le droit de le faire jouer."

"Si on veut parler maintenant d'une double peine, c'est exactement là où il faut le dire."

"La double peine c'est pour moi : de se priver d'un joueur qu'on a cherché vainement partout en Europe sans l'avoir trouvé et deuxième de perdre un joueur à la fin de la saison."

"Cela ne me paraît pas être très bien, c'est une manière de gestion qui est condamnable."

Sur le PSG et la gestion de ses dirigeants

"Je ne m'étais pas fait que des amis quand j'avais dit que Paris manquait singulièrement d'une direction à la hauteur. Je le pense toujours."

"Je pense que les manques dont Paris souffre aujourd'hui proviennent sans doute de là. J'imagine parfois le Paris Saint-Germain avec un Jean-Michel Aulas."

"Je pense que Paris aurait pu et aurait dû obtenir de bien meilleurs résultats qu'aujourd'hui. Il y a, me semble-t-il, un vrai manque à Paris."

Sur Lyon - PSG et son statut de choc

"C'est le choc qui reste au championnat de France. On ne peut plus parler d'un Marseille-Paris, on ne peut plus parler d'un autre choc que celui-là."

"D'autant que l'année dernière (au match aller, ndlr), même si Lyon a largement perdu au Parc, Lyon avait montré des qualités intéressantes."

"Oui c'est peut-être ce qu'il reste encore, même si le terme est un peu galvaudé. Mais cela reste le match le plus intéressant sans doute."