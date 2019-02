[EXCLU Téléfoot 3/02] - Rafael Leão : "Lille a un groupe très uni"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien donné à Téléfoot, dimanche, Rafael Leão, l'attaquant du LOSC, est revenu sur ses débuts réussis avec le club nordiste et sur l'excellent parcours réalisé en Ligue 1.

Sur sa saison avec le LOSC

"On a un groupe très uni, on rigole tout le temps. On a toujours un mot pour faire rigoler le copain."

"Mais sur le terrain, nous sommes inspirés et motivés. Nous voulons atteindre nos objectifs et réaliser une grande année."

Ce qu'ils pensent de lui

José Fonte (défenseur du LOSC)

"(Son point fort), c'est sa vitesse. Il est fort. Et il finit bien aussi."

"Il est très relax, très tranquille."

Christophe Galtier (entraîneur du LOSC)

"Quand Leão est arrivé, j'ai répété ce que m'a dit Luis (Campos, ndlr). Il m'a même dit : 'Tu verras, tu me feras le bisou à la fin de la saison' "

"Autant, il est attachant, autant il peut faire en sorte que vous vous cognez la tête contre le mur de temps en temps."